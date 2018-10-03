Александр Лукашенко поздравил Федерального президента ФРГ и народ этой страны с Днём германского единства

Новости Германии. 3 октября в ФРГ отмечают 28-ю годовщину объединения страны, или День германского единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центром всех праздничных мероприятий в 2018 году станет Берлин. Также по всей стране проходит акция «День открытых мечетей», в которой принимают участие сотни мусульманских общин. У здания Берлинской оперы с трибуны перед гражданами выступят президент страны и председатель Бундестага.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил Федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с национальным праздником.