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Британцы массово бронируют билеты. В стране заявили о восстановлении авиасообщения в мае

24 февраля 2021 08:53
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Новости Великобритании. Великобритания может восстановить авиасообщение с другими странами уже в середине мая. Заявление правительства Соединенного Королевства вызвало всплеск бронирования билетов на самолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы массово бронируют билеты. В стране заявили о восстановлении авиасообщения в мае-1

Рост составил в среднем 300 %, а в выходные и праздничные дни более чем 600. Пока не известно, какие направления будут открыты и когда именно.

Международная ассоциация воздушного транспорта рассчитывает уже через несколько недель подготовить специальное приложение – своего рода цифровой пропуск, подтверждающий, что пассажир сдал тесты или сделал прививки, необходимые для въезда в страну.

# Коронавирус # Фотофакт

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