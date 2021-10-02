В Новой Зеландии протестуют против обязательной изоляции. Около 1000 человек вышли на демонстрацию

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии около 1 000 человек вышли на акцию протеста против COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требуют свободу от изоляции после того, как власти сообщили о 27 случаях заражения коронавирусом. Многие считают карантин бесполезным, так как вирус продолжает распространяться. Ранее Новая Зеландия была в числе немногих стран, которые свели число случаев COVID-19 до нуля.