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В Греции учителя не согласны с проведением обязательной аттестации. Тысячи людей вышли на улицы

02 октября 2021 12:41
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Новости Греции. В Афинах полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. Греческие учителя вышли на улицы столицы из-за обязательной аттестации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции учителя не согласны с проведением обязательной аттестации. Тысячи людей вышли на улицы-1

Власти страны приняли новый закон, согласно которому учителя и школы должны проходить регулярную аттестацию. По некоторым данным, в демонстрации приняли участие около 3 000 человек. Когда часть из них попыталась заблокировать центральную улицу города, полиция применила спецсредства.

В Греции учителя не согласны с проведением обязательной аттестации. Тысячи людей вышли на улицы-4

Ранее суд Афин объявил незаконной продолжительную забастовку, объявленную четырьмя профсоюзами учителей.

# Акции протеста # Фотофакт

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