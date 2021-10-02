В Греции учителя не согласны с проведением обязательной аттестации. Тысячи людей вышли на улицы

Новости Греции. В Афинах полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. Греческие учителя вышли на улицы столицы из-за обязательной аттестации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти страны приняли новый закон, согласно которому учителя и школы должны проходить регулярную аттестацию. По некоторым данным, в демонстрации приняли участие около 3 000 человек. Когда часть из них попыталась заблокировать центральную улицу города, полиция применила спецсредства.