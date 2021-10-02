Во Франции цена на электричество за год подорожала почти на 50%

Новости Франции. Франция «заморозит» цены на природный газ и электроэнергию на ближайшие месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение связано с газовым кризисом в Европе.

По заявлению премьер-министра, Париж будет держать тарифный щит до тех пор, пока мировые цены не упадут. В свою очередь французы продолжают жаловаться на непрекращающийся рост цен на электроэнергию: она подорожала почти на 50 % за год.