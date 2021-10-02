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Во Франции цена на электричество за год подорожала почти на 50%

02 октября 2021 12:43
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Новости Франции. Франция «заморозит» цены на природный газ и электроэнергию на ближайшие месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение связано с газовым кризисом в Европе.

Во Франции цена на электричество за год подорожала почти на 50%-1

По заявлению премьер-министра, Париж будет держать тарифный щит до тех пор, пока мировые цены не упадут. В свою очередь французы продолжают жаловаться на непрекращающийся рост цен на электроэнергию: она подорожала почти на 50 % за год.

Во Франции цена на электричество за год подорожала почти на 50%-4

С января 2021 года цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 170 %. Такой беспрецедентный рост вызвал опасения по поводу потенциальных макроэкономических последствий, включая инфляцию.

# Электроснабжение # Жан Кастекс # Фотофакт

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