Население Афганистана массово покидает страну. Главный вокзал в Кабуле переполнен

Новости Афганистана. В Афганистане целые семьи пытаются бежать из страны. Главный автовокзал в Кабуле переполнен. Толпы ждут своей возможности уехать в соседние государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые уже несколько дней безуспешно пытаются покинуть столицу. Многие не могут этого сделать, так как не хватает денег на билет.