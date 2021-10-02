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Население Афганистана массово покидает страну. Главный вокзал в Кабуле переполнен

02 октября 2021 11:58
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Новости Афганистана. В Афганистане целые семьи пытаются бежать из страны. Главный автовокзал в Кабуле переполнен. Толпы ждут своей возможности уехать в соседние государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Население Афганистана массово покидает страну. Главный вокзал в Кабуле переполнен-1

Некоторые уже несколько дней безуспешно пытаются покинуть столицу. Многие не могут этого сделать, так как не хватает денег на билет.  

Население Афганистана массово покидает страну. Главный вокзал в Кабуле переполнен-4

После смены власти Афганистан столкнулся с экономическим кризисом. Международное сообщество не признает новое правительство. Иностранные спонсоры прекратили помощь, Штаты заморозили резервы правительства страны, хранящиеся в американских банках. На фоне внешнего экономического давления и внутренней нестабильности начали расти цены на основные продукты питания. Снятие наличных средств со счетов строго ограничено из-за дефицита. Население столкнулось с безработицей и нехваткой денег даже на самое необходимое.  

# Международная политика # Фотофакт

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