Население Афганистана массово покидает страну. Главный вокзал в Кабуле переполнен

Новости Афганистана. В Афганистане целые семьи пытаются бежать из страны. Главный автовокзал в Кабуле переполнен. Толпы ждут своей возможности уехать в соседние государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. В Афганистане целые семьи пытаются бежать из страны. Главный автовокзал в Кабуле переполнен. Толпы ждут своей возможности уехать в соседние государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые уже несколько дней безуспешно пытаются покинуть столицу. Многие не могут этого сделать, так как не хватает денег на билет.
После смены власти Афганистан столкнулся с экономическим кризисом. Международное сообщество не признает новое правительство. Иностранные спонсоры прекратили помощь, Штаты заморозили резервы правительства страны, хранящиеся в американских банках. На фоне внешнего экономического давления и внутренней нестабильности начали расти цены на основные продукты питания. Снятие наличных средств со счетов строго ограничено из-за дефицита. Население столкнулось с безработицей и нехваткой денег даже на самое необходимое.