В Новой Зеландии люди вышли на улицы с требованием отменить обязательную вакцинацию

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии проходят многотысячные акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице страны Веллингтоне демонстранты блокировали здание парламента. Люди выкрикивали требования отменить решение правительства, которое ограничивает их свободу. Многие держали плакаты с надписью «Мы не подопытные». Протестующих поддержали и байкеры, которые колоннами проехали по улицам новозеландской столицы.