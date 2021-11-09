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В Новой Зеландии люди вышли на улицы с требованием отменить обязательную вакцинацию

09 ноября 2021 13:11
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии проходят многотысячные акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Новой Зеландии люди вышли на улицы с требованием отменить обязательную вакцинацию-1

В столице страны Веллингтоне демонстранты блокировали здание парламента. Люди выкрикивали требования отменить решение правительства, которое ограничивает их свободу. Многие держали плакаты с надписью «Мы не подопытные». Протестующих поддержали и байкеры, которые колоннами проехали по улицам новозеландской столицы.  

# Вакцинация # Фотофакт

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