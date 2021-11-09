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Больницы Польши не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом

09 ноября 2021 09:37
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Новости Польши. Система здравоохранения Польши столкнулась с сильнейшим кризисом из-за новой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Больницы Польши не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом-1

Больницы перестали справляться с наплывом пациентов. Людям отказывают в госпитализации из-за нехватки коек. Еще одна проблема – это дефицит медицинских работников. Врачи просто измотаны, у многих синдром выгорания. Бедственная ситуация сложилась даже в варшавских клиниках, не говоря уже о регионах.  

По мнению самих медиков, здравоохранение Польши оказалось не готово к пандемии. Число случаев заражения коронавирусом в стране растет, и в среднем каждый день заболевают около 12 тысяч человек.  

# Коронавирус # Фотофакт

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