Больницы Польши не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом

Больницы перестали справляться с наплывом пациентов. Людям отказывают в госпитализации из-за нехватки коек. Еще одна проблема – это дефицит медицинских работников. Врачи просто измотаны, у многих синдром выгорания. Бедственная ситуация сложилась даже в варшавских клиниках, не говоря уже о регионах.

По мнению самих медиков, здравоохранение Польши оказалось не готово к пандемии. Число случаев заражения коронавирусом в стране растет, и в среднем каждый день заболевают около 12 тысяч человек.