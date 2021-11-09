Литва хочет ввести режим ЧП на границе с Беларусью

Новости Беларуси. Правительство Литвы ввело чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах из-за потока мигрантов. Теперь это решение должен утвердить парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К границе стянуты дополнительные силы военных, которые, как было заявлено, готовы к «потенциальным сценариям».

Что под этим понимать, в Литве уже объяснили. Накануне в одном из лагерей беженцев, военные запугивали людей оружием. Мигранты были недовольны условиями содержания и просили отпустить их, чтобы они могли продолжить свой путь в поисках мирной жизни. Вместо этого к ним применили жесткую силу. Против беззащитных женщин и детей использовали дубинки, слезоточивый газ и угрожали оружием. Все эти проявления жестокости к беженцам являются грубым попранием международных прав и просто принципов человечности. Очевидно, что введение чрезвычайного положения на границе даст еще больше прав литовским военным в отношении беженцев.