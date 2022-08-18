Протесты в Аргентине длятся больше месяца. Жители недовольны инфляцией, безработицей и политикой правительства

Новости Аргентины. Инфляция, безработица и недовольство правительством. В Аргентине уже больше месяца не утихают протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах столицы продолжают собираться профсоюзы, рабочие и активисты. Их конечная точка сбора – здание Конгресса. Все это из-за того, что многие недовольны президентом страны и его внутренней политикой, поскольку уже несколько лет Аргентина погружена в тяжелый экономический кризис.