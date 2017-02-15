Беспорядки во Франции: задержаны более 230 человек

Новости Франции. Во Франции продолжаются задержания, под стражей уже более 230 человек. Это участники беспорядков, которые прошли в пригородах Парижа в выходные. Манифестанты громили автобусные остановки, поджигали машины и забрасывали стражей порядка камнями и палками.

В ответ полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Поводом для беспорядков стал инцидент с молодым человеком по имени Тео. По мнению протестующих, полицейские поступили с ним чрезмерно жестко. Они сильно избили парня при задержании. Эти стражи порядка уже отстранены от службы, по их делу идет проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.