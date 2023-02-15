В Новой Зеландии бушует циклон «Габриэль». Более 18 тысяч домов остались без электричества и связи

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии бушует циклон «Габриэль». На большей части территории объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадал Окленд и ряд соседних регионов. Там сохраняется наивысший – красный – уровень опасности. Сильный ветер повредил линии электропередачи. В результате более 18 тысяч домов остались без электричества и связи. В отдельных районах остановлено движение общественного транспорта и пригородных поездов. Временно не работают аэропорт, школы и детские сады.