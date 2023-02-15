Новости Аргентины. Аргентина на грани экономической катастрофы. Инфляция в стране приближается к 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кошельки населения пустеют, правительство молчит.

Южно-американская страна годами борется с инфляцией, но на этот раз ее рост опередил прогнозы всех аналитиков. Аргентинцы вынуждены жить одним днем и каждый месяц еще туже затягивают пояса. Рост цен на товары и услуги не прекращается. По словам местных жителей, денег едва хватает на оплату коммунальных счетов и покупку еды.