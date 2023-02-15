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Аргентина на грани экономической катастрофы – инфляция почти 100%

15 февраля 2023 07:15
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Новости Аргентины. Аргентина на грани экономической катастрофы. Инфляция в стране приближается к 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кошельки населения пустеют, правительство молчит.

Аргентина на грани экономической катастрофы – инфляция почти 100%-1

Южно-американская страна годами борется с инфляцией, но на этот раз ее рост опередил прогнозы всех аналитиков. Аргентинцы вынуждены жить одним днем и каждый месяц еще туже затягивают пояса. Рост цен на товары и услуги не прекращается. По словам местных жителей, денег едва хватает на оплату коммунальных счетов и покупку еды.

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# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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