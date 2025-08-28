Президента Аргентины забросали камнями на предвыборном митинге

Неприятный инцидент омрачил предвыборный митинг лидера Аргентины. Когда Хавьер Милей приехал в один из городов на встречу с избирателями в него полетели камни, бутылки и даже цветы с клумб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.