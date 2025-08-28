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Президента Аргентины забросали камнями на предвыборном митинге

28 августа 2025 07:27
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Неприятный инцидент омрачил предвыборный митинг лидера Аргентины. Когда Хавьер Милей приехал в один из городов на встречу с избирателями в него полетели камни, бутылки и даже цветы с клумб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента Аргентины забросали камнями на предвыборном митинге-2

Никто не пострадал, однако охране пришлось эвакуировать главу государства. Его кортеж, сопровождаемый возмущенными криками и свистом покинул место несостоявшейся встречи. Однако даже после отъезда президента ситуация накалилась еще больше, поскольку начались стычки противников и сторонников Милея. В дело пришлось вмешаться полиции.

# Массовые беспорядки

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