Три человека погибли при сходе оползня в Таиланде

По меньшей мере три человека погибли при сходе оползня на севере Таиланда. Сотни тонн камней и грязи буквально снесли одну из деревень, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере три человека погибли при сходе оползня на севере Таиланда. Сотни тонн камней и грязи буквально снесли одну из деревень, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается о 13 пострадавших, еще шестеро считаются пропавшими без вести. Повреждены сотни домов. Из-за ливней ситуация в регионе остается крайне опасной: в любой момент могут сойти новые оползни. В связи с этим власти призвали жителей перебраться в безопасные места.