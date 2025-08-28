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Три человека погибли при сходе оползня в Таиланде

28 августа 2025 07:27
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По меньшей мере три человека погибли при сходе оползня на севере Таиланда. Сотни тонн камней и грязи буквально снесли одну из деревень, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли при сходе оползня в Таиланде-2

Сообщается о 13 пострадавших, еще шестеро считаются пропавшими без вести. Повреждены сотни домов. Из-за ливней ситуация в регионе остается крайне опасной: в любой момент могут сойти новые оползни. В связи с этим власти призвали жителей перебраться в безопасные места. 

# Новости Таиланда

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