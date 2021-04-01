Экоактивисты облили чёрной краской здание Банка Англии

Новости Великобритании. Экологический протест в Лондоне. Борцы с изменением климата облили черной краской фасад Банка Англии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие хотят, чтобы публично-правовой институт лучше регулировал воздействие банков на климат и отказался от собственных инвестиций в компании, которые работают на ископаемом топливе.