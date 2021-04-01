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Экоактивисты облили чёрной краской здание Банка Англии

01 апреля 2021 14:58
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Новости Великобритании. Экологический протест в Лондоне. Борцы с изменением климата облили черной краской фасад Банка Англии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты облили чёрной краской здание Банка Англии-1

Протестующие хотят, чтобы публично-правовой институт лучше регулировал воздействие банков на климат и отказался от собственных инвестиций в компании, которые работают на ископаемом топливе.

Экоактивисты облили чёрной краской здание Банка Англии-4

По мнению демонстрантов, глобальная финансовая система убивает планету. Многие из активистов были в костюмах шутов. В результате акции задержаны пять человек. Подобные протесты прошли и в других городах страны.

# Акции протеста # Фотофакт

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