Лёд с фруктами или мясом. Почему тигров в Таиланде начали кормить мороженым?

Новости Таиланда. В Таиланде с конца февраля продолжается горячий сезон. В редкие дни температура воздуха опускается ниже отметки в +35°C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От жары страдают обитатели парка «Королевство тигров». Чтобы как-то облегчить их существование, животным предложили мороженое. В кусочках льда спрятаны не только фрукты, но и мясо птицы.