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Лёд с фруктами или мясом. Почему тигров в Таиланде начали кормить мороженым?

01 апреля 2021 13:35
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Новости Таиланда. В Таиланде с конца февраля продолжается горячий сезон. В редкие дни температура воздуха опускается ниже отметки в +35°C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лёд с фруктами или мясом. Почему тигров в Таиланде начали кормить мороженым?-1

От жары страдают обитатели парка «Королевство тигров». Чтобы как-то облегчить их существование, животным предложили мороженое. В кусочках льда спрятаны не только фрукты, но и мясо птицы.

Лёд с фруктами или мясом. Почему тигров в Таиланде начали кормить мороженым?-4

Для тигрят оборудовали специальные бассейны. А малышей перевели в помещения с кондиционерами.

# Животные # Фотофакт

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