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Панду из американского зоопарка поздравили с днём рождения первые леди США и Китая

21 августа 2016 14:09
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Новости США. Знаменитая панда Бэй-Бэй отметил свой первый день рождения в национальном зоопарке Вашингтона по китайским традициям.

Имениннику показали несколько плакатов с надписями: «Любовь и дружба», «Здоровье и родина» и «Долгая жизнь».

Считается, к какому символу потянется – такова будет его судьба.

Впрочем, Бэй-Бэй решил не выбирать, а остаться в берлоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А специальный праздничный торт и поздравления от первых леди США и Китая получала его мама, так как именинник устал и уснул во время праздника.

# Зоопарк

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