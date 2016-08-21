Панду из американского зоопарка поздравили с днём рождения первые леди США и Китая

Новости США. Знаменитая панда Бэй-Бэй отметил свой первый день рождения в национальном зоопарке Вашингтона по китайским традициям.

Имениннику показали несколько плакатов с надписями: «Любовь и дружба», «Здоровье и родина» и «Долгая жизнь».

Считается, к какому символу потянется – такова будет его судьба.

Впрочем, Бэй-Бэй решил не выбирать, а остаться в берлоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А специальный праздничный торт и поздравления от первых леди США и Китая получала его мама, так как именинник устал и уснул во время праздника.