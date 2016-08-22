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Пассажирский автобус опрокинулся через мост в Китае: 11 человек погибли

22 августа 2016 04:34
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Новости Китая. 11 человек погибли в результате ДТП на западе Китая. Пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся через мост. Пострадавшие с места аварии отправлены в госпиталь – врачи сообщили, что большинство в крайне тяжелом состоянии, некоторые и вовсе при смерти. Всего в транспортном средстве находилось почти 40 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция изучает разбитый автобус и пытается установить, что же произошло. По словам потерпевших, ДТП случилось по вине водителя: он выехал на встречную полосу, а после не смог справиться с управлением.

# Авария автобуса # Авария в Китае

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