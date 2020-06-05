В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок

Новости Норвегии. На севере Норвегии огромный оползень смыл в море целый жилой посёлок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невероятные кадры с места событий появились в социальных сетях.

Сель образовался в результате сейсмической активности. Его ширина составила 800, а высота – 40 метров. В результате под воду ушли 8 домов.