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В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок

05 июня 2020 06:45
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Новости Норвегии. На севере Норвегии огромный оползень смыл в море целый жилой посёлок,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невероятные кадры с места событий появились в социальных сетях.

В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок-1

В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок-3

В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок-5

Сель образовался в результате сейсмической активности. Его ширина составила 800, а высота – 40 метров. В результате под воду ушли 8 домов.

В Норвегии оползень смыл в море целый посёлок-8

Происшествие обошлось без пострадавших. Когда оползень подошел к поселку, людей там уже не было. Некоторых жителей эвакуировали с мыса на вертолете. Сейчас в коммуне работают специалисты, изучающие вероятность возникновения новых оползней.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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