В ночном клубе Украины из-за взрыва гранаты пострадали семь человек

Как сообщает Национальная полиция Украины, в результате произошедшего пострадали семь человек. Пострадавших госпитализировали.

В ходе расследования стало известно, что взрыв произошёл на втором этаже развлекательного заведения. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который подозревается во взрыве гранаты. В настоящее время подозреваемого допрашивают.

На странице пресс-секретаря прокуратуры Сумской области размещено видео с моментом совершения преступления. Также уточняется, что одному из пострадавших 24 года, человек в реанимации.