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В ночном клубе Украины из-за взрыва гранаты пострадали семь человек

10 июня 2018 13:06
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Новости Украины. Около шести утра 10 июня в ночном клубе украинского города Сумы произошёл взрыв.  

Как сообщает Национальная полиция Украины, в результате произошедшего пострадали семь человек. Пострадавших госпитализировали.  

В ночном клубе Украины из-за взрыва гранаты пострадали семь человек-1

Фото: прокуратура Сумской области  

В ходе расследования стало известно, что взрыв произошёл на втором этаже развлекательного заведения. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который подозревается во взрыве гранаты. В настоящее время подозреваемого допрашивают.  

На странице пресс-секретаря прокуратуры Сумской области размещено видео с моментом совершения преступления. Также уточняется, что одному из пострадавших 24 года, человек в реанимации.  

# Взрыв # Видеофакт

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