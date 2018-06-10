В Японии автомобиль въехал в супермаркет, 14 человек пострадали

Новости Японии. 10 июня около четырёх вечера по местному времени в японском городе Сибукава префектуры Гумма автомобиль врезался в супермаркет.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию префектуры, в инциденте пострадали 14 человек. Пострадавших госпитализировали. Один из пациентов находится в критическом состоянии, тяжёлые ранения получили 9 человек, у ещё четверых – лёгкие травмы.

55-летний водитель автомобиля арестован по подозрению в неосторожности при управлении транспортным средством.

Устанавливаются детали случившегося.

По словам сотрудников магазина, автомобиль выехал со стоянки, врезался в стеклянные двери и заехал внутрь переполненного покупателями помещения.

Весной 2018 года в Японии в ДТП попал школьный автобус.