Прямой эфир

В Японии автомобиль въехал в супермаркет, 14 человек пострадали

10 июня 2018 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. 10 июня около четырёх вечера по местному времени в японском городе Сибукава префектуры Гумма автомобиль врезался в супермаркет.  

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию префектуры, в инциденте пострадали 14 человек. Пострадавших госпитализировали. Один из пациентов находится в критическом состоянии, тяжёлые ранения получили 9 человек, у ещё четверых – лёгкие травмы.  

55-летний водитель автомобиля арестован по подозрению в неосторожности при управлении транспортным средством.  

Устанавливаются детали случившегося.  

По словам сотрудников магазина, автомобиль выехал со стоянки, врезался в стеклянные двери и заехал внутрь переполненного покупателями помещения.  

Весной 2018 года в Японии в ДТП попал школьный автобус. 

Пострадали 30 человек – подробности здесь.  

# Авария в Азии

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии 22-летний парень напал на пассажиров поезда. Один человек погиб
10 июня 2018 10:35

В Японии 22-летний парень напал на пассажиров поезда. Один человек погиб

В Свердловской области в детском лагере отравились 62 ребёнка и двое вожатых
09 июня 2018 18:26

В Свердловской области в детском лагере отравились 62 ребёнка и двое вожатых

На 80 году ушёл из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин
09 июня 2018 14:49

На 80 году ушёл из жизни народный артист РСФСР Игорь Охлупин