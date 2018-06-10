В Орловской области столкнулись поезд и автобус. Погибли четыре человека

Как сообщает СУ СК России по Орловской области, авария произошла 10 июня около половины девятого на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово Орловского района.

Новости России. По факту ДТП в Орловской области с участием поезда и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело.

В ДТП погибли четыре человека, один из них был несовершеннолетним. 12 человек доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

По сведениям ОАО «РЖД», автобус пересекал железную дорогу на запрещающий сигнал. Машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Для устранения последствий аварии были задействованы спасатели МЧС России по Орловской области. В 11:45 сообщалось, что последствия ДТП ликвидированы.