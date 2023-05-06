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«Не мой король!» В день коронации Карла III в Великобритании проходят протесты

06 мая 2023 10:24
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Новости Великобритании. Внимание мировых СМИ 6 мая приковано к коронации Карла III. Она проходит в Лондоне на фоне протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противники монархии устроили шествие в британской столице.  

«Не мой король!» В день коронации Карла III в Великобритании проходят протесты-1

«Не мой король!» – кричат активисты и обещают самый мощный протест за всю историю. Они собрались на Трафальгарской площади и намеревались пройти вдоль маршрута следования королевской колонны.  

«Не мой король!» В день коронации Карла III в Великобритании проходят протесты-4

Правда, планы активистов нарушили правоохранители. Только центр Лондона патрулируют более 11 тысяч полицейских.  

«Не мой король!» В день коронации Карла III в Великобритании проходят протесты-7

Напомним, ранее антимонархистам разослали официальные письма с предупреждением о недопустимости несогласованных митингов. Однако отменять протесты те не стали. Коронация продолжается.  

# Акции протеста # Карл III # Новости Великобритании # Фотофакт

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