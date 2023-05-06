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Рогов: российские войска в Запорожской области находятся в полной боевой готовности

06 мая 2023 10:10
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Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ в районе Запорожья введены в состояние максимальной боеготовности, пишет РИА Новости. Он отметил, что на территории региона было организовано сразу несколько глубокоэшелонированных оборонительных сооружений.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предостерег о вероятном нападении со стороны Вооруженных сил Украины в будущем. Также он заявил, что в связи с активизацией обстрелов со стороны боевиков необходимо обеспечить эвакуацию в безопасные места вглубь области жителей 18 населенных пунктов, расположенных на линии фронта.

# Международная политика

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