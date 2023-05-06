Медведев: Германия утратит своё лидерство в Европе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что ФРГ в ближайшем времени лишится политического и экономического первенства в «единой Европе» на долгое время, сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Также он подчеркнул, что Франция и Великобритания будут рады этой потере лидерства. По его мнению, это станет полным крахом для немецких политиков, которые утверждали, что граждане Германии с легкостью обойдутся без России, что приведет к завершению их карьеры.