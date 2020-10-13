В Нижегородской области подозреваемого в убийстве трёх человек нашли мёртвым

Новости России. В Нижегородской области обнаружили мертвым подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские и сотрудники Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли тело 18-летнего злоумышленника в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Накануне подозреваемый из ружья расстрелял рейсовый автобус с пассажирами. В результате нападения три человека погибли, еще столько же попали в больницу с ранениями.