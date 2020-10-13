Прямой эфир

В Нижегородской области подозреваемого в убийстве трёх человек нашли мёртвым

13 октября 2020 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Нижегородской области обнаружили мертвым подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нижегородской области подозреваемого в убийстве трёх человек нашли мёртвым-1

Полицейские и сотрудники Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли тело 18-летнего злоумышленника в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

Накануне подозреваемый из ружья расстрелял рейсовый автобус с пассажирами. В результате нападения три человека погибли, еще столько же попали в больницу с ранениями.

В Нижегородской области подозреваемого в убийстве трёх человек нашли мёртвым-4

По данным правоохранителей, незадолго до происшествия у нападавшего возник конфликт с бабушкой, во время которого он ранил пенсионерку. Предположительно, в момент совершения преступлений Монахов находился в невменяемом состоянии.  

# Убийство # Даниил Монахов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу в России. Погибли четыре человека
12 октября 2020 16:07

Неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу в России. Погибли четыре человека

В Портленде протестующие снесли статуи Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта
12 октября 2020 14:52

В Портленде протестующие снесли статуи Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта

В Польше люди протестуют против ограничений из-за коронавируса
12 октября 2020 12:36

В Польше люди протестуют против ограничений из-за коронавируса