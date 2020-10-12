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В Портленде протестующие снесли статуи Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта

12 октября 2020 14:52
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Новости США. В США продолжается волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Портленде протестующие снесли статуи Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Кроме того, статую последнего облили красной краской.  

В Портленде протестующие снесли статуи Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта-1

После этого демонстранты разбили стекла в нескольких зданиях, а также разместили плакаты с антирасистскими лозунгами на здании Орегонского исторического общества, затем толпа двинулась по центру города.  

Протестующие разбили окна и разрушили вывеску в офисе общественной безопасности кампуса Портлендского государственного университета.  

В Портленде протестующие снесли статуи Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта-4

Полиция разогнала протестующих. О количестве задержанных не сообщается.  

# Акции протеста # Авраам Линкольн # Теодор Рузвельт # Фотофакт

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