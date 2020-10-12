Новости США. В США продолжается волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Портленде протестующие снесли статуи Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Кроме того, статую последнего облили красной краской.

После этого демонстранты разбили стекла в нескольких зданиях, а также разместили плакаты с антирасистскими лозунгами на здании Орегонского исторического общества, затем толпа двинулась по центру города.

Протестующие разбили окна и разрушили вывеску в офисе общественной безопасности кампуса Портлендского государственного университета.