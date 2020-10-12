Неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу в России. Погибли четыре человека

Новости России. В Нижегородской области России неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу в городе Бор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли, еще трое пострадали. Стрелявший пока не задержан, по словам очевидцев он скрылся в лесу. Для задержания направили сотрудников ОМОНа и СОБРа.

По неподтвержденной информации, ему всего 18 лет и до этого он застрелил свою бабушку.