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Неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу в России. Погибли четыре человека

12 октября 2020 16:07
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Новости России. В Нижегородской области России неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу в городе Бор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу в России. Погибли четыре человека-1

Четыре человека погибли, еще трое пострадали. Стрелявший пока не задержан, по словам очевидцев он скрылся в лесу. Для задержания направили сотрудников ОМОНа и СОБРа.

По неподтвержденной информации, ему всего 18 лет и до этого он застрелил свою бабушку.

# Стрельба # Фотофакт

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