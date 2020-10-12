В Польше люди протестуют против ограничений из-за коронавируса

Новости Польши. Массовые протесты против ограничений из-за COVID-19 прошли в Польше. В Варшаве участники акции собрались на Замковой площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они держали в руках плакаты с изображением порванной защитной маски. Несколько сотен демонстрантов – подавляющее большинство без масок и без соблюдения социальной дистанции – прошли маршем по центральным улицам Катовице.

В Ченстохове митинг против ограничений собрал около 60 человек. Демонстрация была разогнана примерно через 20 минут после начала акции. Протестующие, которые не использовали маски, будут оштрафованы.