В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей

Новости Китая. Чрезвычайное происшествие в Китае. В городе Яньтай мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло у одной из остановок общественного транспорта. Полиция пыталась остановить злоумышленника, однако безуспешно. Было принято решение открыть огонь. Водителя застрелили. В результате происшествия один человек погиб на месте. Еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как выяснилось позже, мужчина 45 лет был гражданином Китая. Мотивы его действий пока неизвестны. Ведется расследование.