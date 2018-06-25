Прямой эфир

Реджеп Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции

25 июня 2018 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реджеп Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции-1

По данным Высшей избирательной комиссии страны действующий глава государства получил абсолютное большинство голосов избирателей – 52.5 %. В копилке его ближайшего конкурента от основной оппозиционной Народнореспубликанской партии оказалось 30 % голосов.

Реджеп Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции-4

Одновременно с президентскими в стране прошли и парламентские выборы. «Народный альянс», сформированный правящей Партией справедливости и развития, получит чуть менее 50 % мест в парламенте, однако все же сможет его контролировать благодаря партнеру по коалиции.

Реджеп Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции-7

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый мировой рекорд: в Израиле 992 человека на досках для сёрфинга взялись за руки, образуя замкнутый круг
25 июня 2018 07:34

Новый мировой рекорд: в Израиле 992 человека на досках для сёрфинга взялись за руки, образуя замкнутый круг

В Барнауле плавучее кафе врезалось в мост. Возбуждено уголовное дело
24 июня 2018 14:32

В Барнауле плавучее кафе врезалось в мост. Возбуждено уголовное дело

В Казахстане аварийно приземлился самолёт со 190 пассажирами на борту
24 июня 2018 13:53

В Казахстане аварийно приземлился самолёт со 190 пассажирами на борту