Реджеп Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции

Новости Турции. Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Высшей избирательной комиссии страны действующий глава государства получил абсолютное большинство голосов избирателей – 52.5 %. В копилке его ближайшего конкурента от основной оппозиционной Народнореспубликанской партии оказалось 30 % голосов.

Одновременно с президентскими в стране прошли и парламентские выборы. «Народный альянс», сформированный правящей Партией справедливости и развития, получит чуть менее 50 % мест в парламенте, однако все же сможет его контролировать благодаря партнеру по коалиции.