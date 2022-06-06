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В Нигерии расстреляли людей в церкви и взорвали бомбу – как минимум 50 погибших

06 июня 2022 11:14
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Новости Нигерии. Как минимум 50 человек погибли при нападении на католическую церковь в Нигерии. Среди жертв в основном женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нигерии расстреляли людей в церкви и взорвали бомбу – как минимум 50 погибших-1

По рассказам очевидцев, группа вооруженных людей ворвалась в здание во время утренней службы и открыла по прихожанам огонь, а затем взорвала самодельную бомбу. Пока неизвестно, кто стоит за преступлением. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.  

# Нападение # Фотофакт

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