В Нигерии расстреляли людей в церкви и взорвали бомбу – как минимум 50 погибших

Новости Нигерии. Как минимум 50 человек погибли при нападении на католическую церковь в Нигерии. Среди жертв в основном женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По рассказам очевидцев, группа вооруженных людей ворвалась в здание во время утренней службы и открыла по прихожанам огонь, а затем взорвала самодельную бомбу. Пока неизвестно, кто стоит за преступлением. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.