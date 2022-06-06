На Францию обрушились сильные ливни и град размером с мяч для гольфа

Новости Франции. На Францию обрушился мощный шторм, который принес с собой сильные ливни и град размером с мяч для гольфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На Францию обрушился мощный шторм, который принес с собой сильные ливни и град размером с мяч для гольфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным подсчетам, стихия уничтожила более 5 000 гектаров виноградников и несколько тысяч гектаров посевов. Были повреждены десятки машин, 15 человек получили травмы.
В Руане из-за бури оказались затоплены улицы. Мощные потоки уносили с собой автомобили и мусорные баки. 15 тысяч домов остались без электричества.