На Францию обрушились сильные ливни и град размером с мяч для гольфа

Новости Франции. На Францию обрушился мощный шторм, который принес с собой сильные ливни и град размером с мяч для гольфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным подсчетам, стихия уничтожила более 5 000 гектаров виноградников и несколько тысяч гектаров посевов. Были повреждены десятки машин, 15 человек получили травмы.