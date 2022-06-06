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В США предсказали уничтожение страны из-за действий Байдена

06 июня 2022 10:59
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Новости США. В США предсказали уничтожение страны из-за действий Байдена. Такой прогноз сделали экономисты и эксперты в области изучения рынка. По их мнению, каждое новое решение главы Белого дома только усугубляет ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США предсказали уничтожение страны из-за действий Байдена-1

Аналитики считают, что американский президент не предпринимает никаких действий, чтобы остановить инфляцию и бюджетный дефицит. Из страны уходят стабильность и процветание. За полтора года своего правления Байден продемонстрировал неэффективность своей работы из-за вопиющей некомпетентности.

Мнение экспертов подтверждают и результаты опроса американцев. 55 % уверены, что именно действия главы Белого дома привели к тяжелому экономическому положению как страны, так и ее граждан. А еще 26 % говорят, что его работа вовсе неэффективна.

В США предсказали уничтожение страны из-за действий Байдена-4

Негодование американцев вызвано резким ростом цен на топливо и другими социально-экономическими проблемами. Многие эксперты уверены, что политика Байдена загоняет народ в отчаяние. Это в свою очередь может привести к непредсказуемым последствиям.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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