Новости США. В США предсказали уничтожение страны из-за действий Байдена. Такой прогноз сделали экономисты и эксперты в области изучения рынка. По их мнению, каждое новое решение главы Белого дома только усугубляет ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики считают, что американский президент не предпринимает никаких действий, чтобы остановить инфляцию и бюджетный дефицит. Из страны уходят стабильность и процветание. За полтора года своего правления Байден продемонстрировал неэффективность своей работы из-за вопиющей некомпетентности.

Мнение экспертов подтверждают и результаты опроса американцев. 55 % уверены, что именно действия главы Белого дома привели к тяжелому экономическому положению как страны, так и ее граждан. А еще 26 % говорят, что его работа вовсе неэффективна.