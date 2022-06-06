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Елизавета II выпила чай с медвежонком Паддингтоном. Это видео за несколько дней посмотрели более 3 млн человек

06 июня 2022 10:36
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Новости Великобритании. Королева Великобритания Елизавета II снялась в комедийном ролике с участием детского персонажа – медвежонка Паддингтона. Видео появилось в YouTube-канале Букингемского дворца, и всего за несколько дней его посмотрели более 3 миллионов пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета II выпила чай с медвежонком Паддингтоном. Это видео за несколько дней посмотрели более 3 млн человек-1

По сюжету британская правительница проводит совместное чаепитие с Паддингтоном, во время которого впервые призналась, что носит в своей сумочке.

Елизавета II выпила чай с медвежонком Паддингтоном. Это видео за несколько дней посмотрели более 3 млн человек-4

На предложение мультяшного героя угоститься бутербродом Елизавета II достала такой же из своего ридикюля, чем удивила не только своего собеседника, но и интернет-публику.

Елизавета II выпила чай с медвежонком Паддингтоном. Это видео за несколько дней посмотрели более 3 млн человек-7

Ролик снимался к юбилею правления британской королевы. Известно, что согласие на участие она дала без раздумий, так как известна своим хорошим чувством юмора.

# Королевская семья # Фотофакт

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