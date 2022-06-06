Елизавета II выпила чай с медвежонком Паддингтоном. Это видео за несколько дней посмотрели более 3 млн человек

Новости Великобритании. Королева Великобритания Елизавета II снялась в комедийном ролике с участием детского персонажа – медвежонка Паддингтона. Видео появилось в YouTube-канале Букингемского дворца, и всего за несколько дней его посмотрели более 3 миллионов пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сюжету британская правительница проводит совместное чаепитие с Паддингтоном, во время которого впервые призналась, что носит в своей сумочке.

На предложение мультяшного героя угоститься бутербродом Елизавета II достала такой же из своего ридикюля, чем удивила не только своего собеседника, но и интернет-публику.