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В Нигере неизвестные подожгли вход в посольство Франции

31 июля 2023 08:38
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Лидеры стран Западной Африки потребовали от мятежников восстановить в должности экс-президента Нигера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если в течение семи дней этого не произойдет, то они угрожают применить военную силу.

В Нигере неизвестные подожгли вход в посольство Франции-1

Тем временем ситуация обострилась и в самом Нигере. Неизвестные подожгли вход в посольство Франции, из-за чего Париж пригрозил немедленными ответными мерами в случае нападения на своих граждан.

Отметим, на территории Нигера сейчас находятся до 600 французов. Кроме того, переворот в стране стал большим ударом для Франции. Париж лишился самого надежного и преданного союзника в регионе, по сути, потеряв свое влияние в Африке.

ЕС не признает новую власть Нигера и прекращает сотрудничество со страной. Подробности.

# Международная политика # Фотофакт

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