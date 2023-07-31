В Нигере неизвестные подожгли вход в посольство Франции

Лидеры стран Западной Африки потребовали от мятежников восстановить в должности экс-президента Нигера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если в течение семи дней этого не произойдет, то они угрожают применить военную силу.

Тем временем ситуация обострилась и в самом Нигере. Неизвестные подожгли вход в посольство Франции, из-за чего Париж пригрозил немедленными ответными мерами в случае нападения на своих граждан.

Отметим, на территории Нигера сейчас находятся до 600 французов. Кроме того, переворот в стране стал большим ударом для Франции. Париж лишился самого надежного и преданного союзника в регионе, по сути, потеряв свое влияние в Африке.