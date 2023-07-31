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Взрыв прогремел в Пакистане: 44 человека погибли и около 200 пострадали при нападении террориста-смертника

31 июля 2023 08:07
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Новости Пакистана. 44 человека погибли и около 200 пострадали в результате мощного взрыва в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв прогремел в Пакистане: 44 человека погибли и около 200 пострадали при нападении террориста-смертника-1

Атаку предположительно совершил террорист-смертник. Он подложил бомбу в здание, где проходил съезд консервативно-религиозной партии. В результате теракта погиб лидер движения – взрыв прогремел как раз во время его выступления.

Взрыв прогремел в Пакистане: 44 человека погибли и около 200 пострадали при нападении террориста-смертника-4

Взрыв прогремел в Пакистане: 44 человека погибли и около 200 пострадали при нападении террориста-смертника-6

Как сообщают местные власти, сейчас больницы переполнены из-за большого количества раненых. Не хватает не только мест, но и персонала. А число пострадавших, вероятнее всего, будет расти. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

# Теракт # Новости Пакистана # Фотофакт

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