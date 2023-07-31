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У актрисы Ирины Мирошниченко останавливалось сердце

31 июля 2023 08:32
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В связи с усугублением заболевания, обусловленного гриппом, в московской клинике находится народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, сообщает ТАСС.

Сообщалось, что медики проводили диагностические мероприятия и старались нормализовать ее состояние. Сегодня СМИ информировали об остановке сердцебиения у Мирошниченко, но на данный момент ее состояние стабилизировалось.

Артистка окончила Школу-студию МХАТ, работала в Московском художественном академическом театре имени Горького под руководством Олега Ефремова (ныне МХТ имени Чехова). Играла разные роли в постановках по произведениям Льва Шейнина, Михаила Рощина, Антона Чехова и других.

# Звезды

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