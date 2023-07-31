У актрисы Ирины Мирошниченко останавливалось сердце

В связи с усугублением заболевания, обусловленного гриппом, в московской клинике находится народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, сообщает ТАСС.

Сообщалось, что медики проводили диагностические мероприятия и старались нормализовать ее состояние. Сегодня СМИ информировали об остановке сердцебиения у Мирошниченко, но на данный момент ее состояние стабилизировалось.

Артистка окончила Школу-студию МХАТ, работала в Московском художественном академическом театре имени Горького под руководством Олега Ефремова (ныне МХТ имени Чехова). Играла разные роли в постановках по произведениям Льва Шейнина, Михаила Рощина, Антона Чехова и других.