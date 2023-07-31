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Украинский беспилотник атаковал здание полиции в Брянской области

31 июля 2023 08:06
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На здание отделения полиции в Трубчевском районе Брянской области в ночное время напал беспилотник, пострадали окна и кровля. Об этом рассказал губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

По его сообщению, в связи с этим происшествием пострадавших нет. Сейчас к ликвидации последствий ЧП подключены сотрудники оперативных структур.

С начала февраля 2023 года на территории региона установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Жителям области рекомендуется быть внимательными и при выявлении подозрительных людей, машин или бесхозных объектов незамедлительно звонить в полицию.

# Беспилотники

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