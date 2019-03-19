Прямой эфир

Был верен искусству до последних дней: не стало режиссёра Марлена Хуциева

19 марта 2019 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве на 94-м году ушел из жизни режиссер кино Марлен Хуциев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Был верен искусству до последних дней: не стало режиссёра Марлена Хуциева-1

Его картины «Весна на Заречной улице», «Был месяц май», «Бесконечность» стали классикой советского кино. Во ВГИК Хуциев поступил, пожалуй, в самое тяжелое время – в год окончания Великой Отечественной. И до последних дней оставался верен искусству и своему делу.

В последние годы режиссер работал над фильмом «Невечерняя». В прокат картина должна была выйти в 2019 году.

# Некролог # Марлен Хуциев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба на Манхэттэне: четверо ранены
19 марта 2019 09:23

Стрельба на Манхэттэне: четверо ранены

Власти Японии запретят телесные наказания в семьях
19 марта 2019 09:21

Власти Японии запретят телесные наказания в семьях

Более 40 школьников отравились природным газом в Казахстане
19 марта 2019 08:27

Более 40 школьников отравились природным газом в Казахстане