Рекордный разлив Миссури: погибли три человека, затоплены две военные базы

Новости США. Американский штат Небраска погружается под воду. Проливные дожди и таяние снега привели к мощному разливу самой крупной в США реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами природного катаклизма стали уже трое местных жителей. Есть пропавшие без вести. Спасатели в экстренном порядке эвакуируют людей с помощью вертолетов и лодок, поскольку дороги затоплены, а мосты разрушены. Затоплены фермерские поля, две военные базы, полностью блокированы дороги к атомной электростанции.