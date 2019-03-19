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Рекордный разлив Миссури: погибли три человека, затоплены две военные базы

19 марта 2019 12:23
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Новости США. Американский штат Небраска погружается под воду. Проливные дожди и таяние снега привели к мощному разливу самой крупной в США реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордный разлив Миссури: погибли три человека, затоплены две военные базы-1

Жертвами природного катаклизма стали уже трое местных жителей. Есть пропавшие без вести. Спасатели в экстренном порядке эвакуируют людей с помощью вертолетов и лодок, поскольку дороги затоплены, а мосты разрушены. Затоплены фермерские поля, две военные базы, полностью блокированы дороги к атомной электростанции.

Рекордный разлив Миссури: погибли три человека, затоплены две военные базы-4

Чрезвычайное положение введено в 74 городах Небраски, а также в штатах Айова и Висконсин.

Рекордный разлив Миссури: погибли три человека, затоплены две военные базы-7

# Наводнение # Фотофакт

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