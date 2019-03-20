Новости Нидерландов. В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данные минуты выясняется, причастен ли 40-летний мужчина к данному инциденту.

Ранее задержанный уроженец Турции остается под стражей. Его считают главным подозреваемым. Известно, что несколько недель назад он находился в заключении и являлся фигурантом уголовных дел. Мотивы нападавшего до сих пор не ясны. Правоохранители рассматривают две версии: террористическая атака и бытовая ссора.

В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе

Напомним, днем 18 марта злоумышленник открыл огонь по пассажирам трамвая. Три человека погибли, еще пятеро были ранены.