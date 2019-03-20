Прямой эфир

В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе

20 марта 2019 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данные минуты выясняется, причастен ли 40-летний мужчина к данному инциденту.

В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе-1

Ранее задержанный уроженец Турции остается под стражей. Его считают главным подозреваемым. Известно, что несколько недель назад он находился в заключении и являлся фигурантом уголовных дел. Мотивы нападавшего до сих пор не ясны. Правоохранители рассматривают две версии: террористическая атака и бытовая ссора.

В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе

Напомним, днем 18 марта злоумышленник открыл огонь по пассажирам трамвая. Три человека погибли, еще пятеро были ранены.

В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе-4

# Стрельба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Таиланде перевернулся рейсовый автобус
20 марта 2019 12:43

В Таиланде перевернулся рейсовый автобус

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства
20 марта 2019 11:34

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Более 200 человек стали жертвами разрушительного циклона в Мозамбике
20 марта 2019 08:51

Более 200 человек стали жертвами разрушительного циклона в Мозамбике