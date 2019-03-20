Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Новости Казахстана. Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике

Во время совместного заседания палат казахского парламента экс-спикер принес присягу народу и официально стал исполняющим обязанности президента. Согласно Конституции, этот пост Токаев будет занимать до апреля 2020 года – тогда должен был истечь срок полномочий Нурсултана Назарбаева, который руководил страной почти 30 лет.

Напомним, 19 марта бессменный лидер и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий и передал их спикеру парламента Токаеву. Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»