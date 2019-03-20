Новости Таиланда. В Таиланде перевернулся рейсовый автобус, пострадали более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортное средство съехало с шоссе в разделительную канаву, после чего перевернулось. В этот момент в салоне находились 44 пассажира. Пострадавших доставили в больницу, двое из них получили серьезные травмы.

По предварительным данным, причина аварии – усталость водителя. Обстоятельства происшествия выясняются.