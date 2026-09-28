Новости по тегу #Нидерланды

Демонстранты требуют от правительства прекратить поставки оружия в Израиль и Украину, восстановить диалог с Россией и вывести американские ядерные арсеналы с территории королевства.
Десятки тракторов буквально ворвались в Гаагу и заблокировали здание парламента, когда депутаты рассматривали спорный законопроект о сокращении вредных выбросов.
Спецкомиссия изучила обстоятельства и передала заключение в ведомство – теперь ему предстоит оценить законность действий врача.
Хакеры получили доступ к информации о здоровье пациенток и потребовали от лаборатории выкуп в миллион евро.
Десятки моллюсков проникли в электрощит и фактически парализовали работу нескольких аттракционов.
По всей стране десятки тысяч работников учреждений отказались от исполнения своих обязанностей.
Инцидент случился в актовом зале, где проходило мероприятие с участием местных жителей.
Нескольких пострадавших госпитализировали.
Ярким символом этого провала исследователи называют острую нужду в коррекции зрения у 600 тысяч детей. Для многих семей даже обычные очки стали непозволительной роскошью.
Они объявлены после того, как ультраправая Партия свободы вышла из правящей коалиции и правительство отправилось в отставку.
Полиция заявила, что от подобных шагов следует немедленно воздержаться. Такие действия создают крайне опасные ситуации на дорогах.
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