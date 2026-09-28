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Новости по тегу #Нидерланды

В Амстердаме прошла антивоенная акция против милитаризации и роста военных бюджетов
28 сентября 2026 06:24

В Амстердаме прошла антивоенная акция против милитаризации и роста военных бюджетов

В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста против сельхозполитики властей
02 июля 2026 08:16

В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста против сельхозполитики властей

В Нидерландах прокуратура проверяет первый в истории страны случай эвтаназии ребенка
24 июня 2026 06:51

В Нидерландах прокуратура проверяет первый в истории страны случай эвтаназии ребенка

В Нидерландах хакеры выложили в «даркнет» сведения о почти миллионе женщин
09 июня 2026 06:36

В Нидерландах хакеры выложили в «даркнет» сведения о почти миллионе женщин

В Нидерландах слизни парализовали работу парка развлечений
04 июня 2026 07:36

В Нидерландах слизни парализовали работу парка развлечений

Парламент Нидерландов приостановил работу из-за забастовки госслужащих
14 апреля 2026 11:17

Парламент Нидерландов приостановил работу из-за забастовки госслужащих

В нидерландской школе произошел пожар – есть пострадавшие
27 марта 2026 19:48

В нидерландской школе произошел пожар – есть пострадавшие

Десятки младенцев в Нидерландах заболели после употребления детской смеси
10 февраля 2026 05:51

Десятки младенцев в Нидерландах заболели после употребления детской смеси

Более 300 тысяч детей в Нидерландах живут в условиях бедности
30 января 2026 07:24

Более 300 тысяч детей в Нидерландах живут в условиях бедности

В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы
29 октября 2025 11:42

В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы

Жители Нидерландов устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов
11 июня 2025 07:29

Жители Нидерландов устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов

Цена восьми строк: автограф Анны Франк продан на аукционе за 148 тысяч долларов США
25 ноября 2016 10:35

Цена восьми строк: автограф Анны Франк продан на аукционе за 148 тысяч долларов США