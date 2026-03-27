Друг Зеленского сбежал из Украины в Испанию после допроса в НАБУ

Депутат Верховной рады Юрий Корявченков, известный как Юзик и друг главы Украины Владимира Зеленского, покинул страну вскоре после того, как был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по делу о возможных взятках за голосование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».

Согласно украинскому изданию, на следующий день после визита в НАБУ он выехал в Испанию через пункт пропуска «Краковец». В то же время правила позволяют чиновникам выезжать только по служебным делам, однако спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что не отвечает за то, является ли отпуск за свой счет поводом для выезда из страны.

Расследование связано с делом о возможной оплате голосов избирателей, в рамках которого допрашиваются депутаты и связанные с ними лица.

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