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В Нидерландах вспыхнул масштабный лесной пожар

04 августа 2026 11:43
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Нидерланды из-за палящей жары столкнулись с редким для страны погодным явлением. На юге вспыхнули так называемые верховые пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах вспыхнул масштабный лесной пожар-2

Огонь быстро распространяется по верхушкам деревьев и кустов, что затрудняет его тушение. По данным экстренных служб, пламя уже уничтожило более 100 гектаров лесов и выходит из-под контроля. В зоне бедствия оказался и крупный природный заповедник в котором растет много хвойных деревьев. На место происшествия направлено до 300 пожарных и три армейских вертолета. Экстренно эвакуированы около 400 посетителей кемпинга, прекращено движение поездов. 

# Пожар # Новости Нидерландов

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