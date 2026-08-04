В Нидерландах вспыхнул масштабный лесной пожар

Нидерланды из-за палящей жары столкнулись с редким для страны погодным явлением. На юге вспыхнули так называемые верховые пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь быстро распространяется по верхушкам деревьев и кустов, что затрудняет его тушение. По данным экстренных служб, пламя уже уничтожило более 100 гектаров лесов и выходит из-под контроля. В зоне бедствия оказался и крупный природный заповедник в котором растет много хвойных деревьев. На место происшествия направлено до 300 пожарных и три армейских вертолета. Экстренно эвакуированы около 400 посетителей кемпинга, прекращено движение поездов.