Залужный сомневается в перспективах вступления Украины в НАТО

У Киева нет перспектив вступить в НАТО. С таким заявлением выступил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, пишет ТАСС.

По словам дипломата, он долгий период времени лично принимал участие в процессе освоения стандартов НАТО, ежегодно слушая «сказки» о вступлении Киева в Альянс. «Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим!», – указал Залужный. Как он пояснил, уровень развития ВС Украины не соответствует необходимому для присоединения к блоку.

Украине, отмечает политик, необходимы порядка 12 лет для перехода на необходимые стандарты, «чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации».

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