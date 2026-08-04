Двое россиян задержаны в Крыму за подготовку терактов по заданию ГУР Украины

ФСБ России задержала двух россиян, готовящих покушение на главу одного из новых регионов, пишет РИА Новости.

Задержанные 1992 и 1999 г.р. под кураторством украинских спецслужб осуществляли «диверсионно-террористическую деятельность» на территории Крымского полуострова.

Вербовку фигурантов сотрудник ГУР МО Украины осуществил через Telegram. Изначально от них требовался сбор разведданных о подразделениях Вооруженных сил РФ в Крыму. Далее диверсанты прошли обучение по обращению с самодельной взрывчаткой. Перед ними были поставлены ряд задач – совершение терактов на критически важных объектах Крыма и против главы одного из новых регионов в момент нахождения того на полуострове.

Залужный сомневается в перспективах вступления Украины в НАТО

Фото: Pinterest